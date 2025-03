Tvzap.it - Calcio in lutto, lo hanno trovato morto così: tragica fine per l’ex calciatore

Tragedia improvvisa nel mondo del calcio. Un portiere è morto a 47 anni in seguito ad una caduta dal quarto piano del balcone della sua abitazione. Stando ai primi rilievi fatti dagli inquirenti e ripresi da tutti i media locali, l'ex portiere si sarebbe tolto la vita dopo che i suoi ultimi anni erano stati segnati da grandi lutti e profonde sofferenze. La sua scomparsa ha sconvolto il mondo del pallone. Tragedia nel calcio, morto ex portiere. Il mondo del calcio è stato colpito da un triste lutto. Un ex portiere si sarebbe tolto la vita lanciandosi dal quarto piano della sua abitazione. Inutili i soccorsi, per lui non c'è stato nulla da fare, è morto all'età di 47 anni.