Calcio il Bologna travolge la Lazio

16.56 Illa(5-0) e fa un bel balzo in classifica: quarto posto proprio davanti ai biancocelesti. Dopo una partenza a ritmi non alti, la gara si sblocca al 16': su un cross di Miranda, Odgaard trova il tempo giusto e batte Provedel. Al 29' i rossoblù potrebbero raddoppiare, ma su un sinistro di Orsolini, Provedel compie un vero e proprio miracolo. Ripresa da dimenticare per la: al 48' splendido raddoppio di Orsolini, imbeccato da Ndoye; passa un minuto e proprio Ndoye fa tris. Chiudono Castro e Fabbian.