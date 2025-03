Sport.quotidiano.net - Calcio Eccellenza: oggi è costretto a saltare il Pietracuta per infortunio, ma crede nel progetto. Parlanti rilancia: "All’Fcr si può crescere»

"Ilnon avrà vita facile", firmato Matteo. Il 23enne centrocampista (e futuro medico) da tre stagioni in forzaForlìnon ci sarà – colpa di una distorsione alla caviglia –, ma si fida dei suoi compagni impegnati alle ore 14.30 all’Antistadio 1.(foto), arriva la terza della classe affamata di punti playoff: che gara sarà? "Sicuramente difficile, perché ilha individualità importanti. Però siamo sul nostro sintetico, dove abbiamo sempre fatto bene, quindi non ci faremo cogliere impreparati". L’ottavo posto attuale è in linea con gli obiettivi? "Sì, perché la società ci ha chiesto di mantenere la categoria. Certo, la sensazione è che potessimo meritare qualche punto in più, quindi non siamo soddisfatti della classifica. Adesso mancano sei partite per raggiungere la matematica salvezza e provare a scalare posizioni".