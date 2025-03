Sport.quotidiano.net - Calcio dilettanti: gli anticipi. Il Real Casina si fa infilare dagli Eagles Sassuolo. I modenesi ne avevano perse 19 su 20

Leggi su Sport.quotidiano.net

Incredibile sconfitta delin Seconda categoria (girone E): sul sintetico di Castelnovo Monti in via dei Partigiani vince per 3-1 l’Virtus Ancora. Ineben 19 su 20: si tratta della seconda vittoria in tutto il campionato, che porta la squadra a 6 punti (ma sempre all’ultimo posto). Davvero inaspettato il tonfo dei biancorossi, che erano in buona forma e rimangono comunque in orbita playoff a quota 31 punti. I marcatori del 3-1: vantaggio delcon Canevari (7’, nella foto), poi l’imprevedibile rimonta firmata da Celano (44’), Calzolari (71’), e Anang (83’). Niente partita, nel girone D, tra Sporting Club Sant’Ilario (26) e la capolista Novellara (49): impraticabile il campo di Calerno a causa delle numerose piogge di queste ore. Tanti gol in Terza categoria nel girone reggiano: pareggio per 2-2 nel derby tra Coviolo (26) e Rivalta (38).