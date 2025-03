Calcio Bologna batte la Lazio | 5-0

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 16 mar. (askanews) – Quarto successo di fila della squadra di Italiano, chela5-0 in casa e sorpassa sia i biancocelesti che la Juventus (impegnata a Firenze) prendendosi provvisoriamente il 4° posto dopo aver dominato lo scontro diretto. Inizio in salita dei biancocelesti, che perdono Tavares nel riscaldamento e incassano il gol di Odgaard servito da Miranda. Provedel nega il raddoppio a Orsolini. A inizio ripresa uno-due dei rossoblù in 94 secondi: segnano Orsolini e Ndoye. Palo di Zaccagni, poker di Castro e manita di Fabbian. L'articolola: 5-0 proviene da Ildenaro.it.