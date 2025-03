Sport.quotidiano.net - Calcio a 5 , serie c1 e c2. Il maltempo ferma Città di Massa e Futsal. Le partite saranno recuperate domani sera

Ile la conseguente allerta meteo hanno praticamente bloccato il venerdì dei campionati dia 5 diC1 eC2. Le formazioni massesi si sono, però, prontamente attivate coi rispettivi avversari per recuperare gli incontri il prima possibile ein campo già. Ildisarà impegnato lunedìalle ore 21.15 alla Struttura Geodetica contro il Cus Pisa nella 23ª giornata del campionato diC1. Sarà un match probante per i ragazzi allenati dalla coppia formata da Elio Fialdini e Stefano Fortini che si confronteranno con la terza forza del campionato. Il team massese ha bisogno di punti per staccarsi dalla zona playout visto che al momento, nonostante la bella rimonta, si ritrova ancora al quintultimo posto in coabitazione col Deportivo Chiesanuova.