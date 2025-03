Spazionapoli.it - Cajuste, il gol sorprende tutti: c’è una certezza sul possibile ritorno a Napoli – LE IMMAGINI

Il gol didurante Ipswich Town-Nottingham Forest, ma c’è già unadi calciomercato sula NapoliPrimo gol di Jenscon la maglia dell’Ipswich Town, club che in Premier League lotta per non retrocedere. Nella partita di oggi persa in casa contro il Nottingham Forest, il centrocampista svedese ex Napoli si è messo in mostra al minuto 82 con un bellissimo gol dal limite dell’area, risultato poi vano ai fini del risultato (2 a 4 per gli ospiti). Come si evince dai molteplici commenti apparsi nelle ultime ore, c’è già chi lo rimpiange dimenticando forse le svariate prove opache della scorsa stagione, risultate poi decisive per il suo “arrivederci” anticipato alla maglia azzurra.In estate il nuovo corso di Conte ha voluto fare a meno del roccioso centrocampista che nella sua prima e unica stagione all’ombra del Vesuvio ha totalizzato 9 ammonizioni e 2 assist in 35 presenze.