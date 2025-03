Burn e Isak Secure EFL Cup Glory per terminare la siccità di 70 anni

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-16 20:35:00 Ecco quanto riportato poco fa:Il Newcastle United ha finalmente concluso la loro attesa di 70per un grande trofeo interno in quanto hanno prodotto un’eccezionale prestazione finale della Coppa EFL per battere i leader della Premier League Liverpool 2-1 a Wembley.I Magpie sono stati visti come sfavoriti per la loro seconda finale della Coppa EFL in tre, che Newcastle ha perso 2-0 contro il Manchester United sulla stessa fase duefa.Ma questa volta si sono avvicinati all’occasione per scrivere se stessi nel folklore di Newcastle, un colpo di testa del primo tempo di Danè seguito da un superbo secondo dello star dell’attaccante Alexander.Federico Chiesa ha sfilacciato i nervi del Newcastle con una risposta tardiva, ma gli uomini di Eddie Howe si aggrapparono a rivendicare una meritata vittoria e mettono a letto i fantasmi che hanno perseguitato il club per decenni.