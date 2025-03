Ilrestodelcarlino.it - Buffa racconta la leggenda. Michael Jordan

Federicoarriva a Bellaria Igea Marina martedì alle 21, al teatro Astra, perre ladi, accompagnato dal pianoforte di Alessandro Nidi. ‘Number 23’, come la maglia che ha reso celebre, è sinonimo di una bravura fuori dal comune.ripercorre la sua carriera straordinaria, dai primi passi in Nba fino ai sei titoli con i Chicago Bulls, descrivendo il suo impatto sulla lega e il mondo dello sport., capace di far capire a leggende come Magic Johnson e Larry Bird la sua grandezza, non è solo un atleta, ma anche un imprenditore di successo. Un viaggio emozionante tra numeri, storie e leggende, che mostra quanto la sua grandezza non possa essere confinata ai record. Una serata che promette di incantare il pubblico con la maestria dinelre storie indimenticabili.