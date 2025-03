Liberoquotidiano.it - Bufera sul fidanzato di Ilaria, come si presenta in studio: De Martino a bocca aperta | Guarda

Domenica 16 marzo è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De. Prima dire la concorrente di questa serata, il padrone di casa ha dato il benvenuto alla nuova pacchista in Rapnza della Regione Calabria. Si chiama Chiara, viene da Cosenza ed è una docente cucina e pasticceria. La concorrente invece si chiamae gioca in rapnza della Regione Valle D'Aosta. Di mestiere fa l'insegnante di sostegno e ha deciso di partecipare insieme al suo "bellissimo". Si chiama Matteo ed è un tecnico di radiologia. Insieme hanno giocato col pacco numero 12. Sui social però tantissimi telespettatori si sono scagliati contro ildi Chiara. Il motivo? Si èto incon una maglietta nera a maniche corte.