Bufera Napoli, Conte incredulo: l'annuncio lascia di sasso

Il tecnico delparla dopo il pareggio con il Venezia, e fa un’accusa inusuale: ecco cosa ha detto.Il pareggio delcontro il Venezia è un risultato fortemente negativo per gli uomini di Antonio. Reti inviolate allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia, al termine di un match che in qualche modo rinnega l’uscita dalla crisi delche solo una settimana fa aveva battuto la Fiorentina con una prestazione molto convincente.di(ansa) tvplay.it58% di possesso palla e sette tiri in porta per gli azzurri che, ciò nonostante, non sono riusciti a trovare la rete. E se da un lato la buona notizia è il ritorno a non subirne, dall’altro tornano i problemi in attacco. Era dalla sfida dello scorso 8 dicembre, persa contro la Lazio, che ilnon chiudesse una partita senza mettere almeno un gol a referto.