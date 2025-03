Sololaroma.it - Bufera in Spagna per le parole di Ancelotti: Roma colpita dallo stesso problema

La polemica sollevata da Carloinsul calendario affollato ha acceso i riflettori su unche esiste anche in Italia e che oggi colpisce in particolare, Lazio e Fiorentina. Dopo la vittoria sofferta contro il Villarreal, il tecnico italiano non ha usato mezzi termini in conferenza stampa: “È l’ultima volta che giochiamo senza almeno 72 ore di riposo. La prossima volta non ci presenteremo”. L’allenatore del Real Madrid si è lamentato per aver giocato a così poca distanza dal derby di Champions League contro l’Atletico Madrid e ha puntato il dito contro la Liga, accusata di non aver ascoltato le richieste del club di posticipare la gara.Loin Serie AIn Italia, la situazione non è molto diversa. Oggi scendono in campo tre squadre che hanno giocato appena 72 ore fa in Europa: lache ha giocato a Bilbao giovedì alle 18:45 ed è costretta a tornare in campo oggi alle 16:00 contro il Cagliari (gara posticipata di un’ora per la maratona al Foro Italico); la Lazio che giovedì ha giocato contro il Viktoria Plzen alle 18:45, oggi affronta il Bologna alle 15:00; la Fiorentina che giovedì ha giocato in casa contro il Panathinaikos alle 21:00, oggi sfida la Juventus alle 18:00.