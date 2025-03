Juventusnews24.com - Bucciantini ottimista: «I tre importanti periodi di successi della Juve sono iniziati con tre allenatori giovani». Paragone tra Thiago Motta e questi tecnici?

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24sul nuovo progetto: tutte le dichiarazioni del giornalista sul momento dei bianconeriIl giornalistaha parlato a La Gazzetta dello Sport per analizzare l’allenatoree il possibile futuropanchina bianconera.PAROLE – «Questa breve occhiata alle loro biografie ci aiuta per la conclusione. Trapattoni (con poca esperienza in Serie A), Lippi (con più esperienza, avendo allenato per tre campionati e mezzo, migliorando sempre), Conte (con solo 13 partite all’Atalanta, prima di essere licenziato): i tredintus, rafforzati e anche finiti (come nel caso del primo lungo periodo di Trapattoni, che fece vincere allantus ogni trofeo possibile) da tre, scelti anche per migliorare insieme alla squadra, sostenuti da quella fiducia essenziale.