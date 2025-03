Quotidiano.net - Brunori Sas: "Sanremo svolta inattesa. Il ritorno dei cantautori ha sorpreso anche me"

Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. "Quando ami sono ritrovato sul podio ho pensato di stare in una specie di Truman Show, incredulo che quel che avevo davanti agli occhi stesse realmente accadendo, perché non ero certo andato in gara con quell’aspettativa lì" raccontava l’altra notte Dario, pardonSas, nei camerini del PalaElachem di Vigevano, data zero del tour atteso al debutto proprio oggi a Firenze, commentando la sorpresa del terzo posto dietro a Olly e Lucio Corsi. "Magari questodeiè una cosa del momento, perché al Festival il vento cambia in un attimo, ma sono felice che un evento nazionalpopolare di quel tipo abbia comunque garantito un pluralismo di voci. In Riviera è accaduto ciò che desideravo, raggiungere i ‘ani’ che non sapevano ancora di esserlo".