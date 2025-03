Lanazione.it - Brunori Sas al Mandela Forum: "Sul palco con la chitarra a tracolla"

Leggi su Lanazione.it

"Se c’è una cosa che mi ha insegnato Sanremo è di non farti fagocitare dal contesto in cui sei, quindi, a differenza dello scorso tour, in cui entravo con una camminata da rocker, stavolta entro sulcon la, come facevo nel 2009, cantando la prima canzone del primo album che ho fatto, Vol.1". Tiene molto a questo concerto davanti a un pubblico che sente amicoSas, che stasera alle 21 è atteso protagonista al Nelson. Firenze ha accolto con un sold out il ritorno di uno degli artisti protagonisti assoluti della settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo. E, se l’Ariston ha visto Darioconquistare il terzo posto in classifica e aggiudicarsi il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo con il brano ’L’albero delle noci’, stavolta lo storyteller di Cosenza avrà modo di illustrare, con uno show creato ad hoc, il suo immaginario, la sua quotidianità, il suo mondo pulsante e intimo di cantautore contemporaneo, che ha preso il via proprio da Firenze negli anni ’90, per poi affermarsi come una delle figure di maggior spicco della scena indie toscana.