Brucia un tetto sulla mansarda Casa agibile

SONCINO (Cremona)salva grazie all’intervento rapido e congiunto dei vigili del fuoco di Orzinuovi e Crema. Ieri alle 3.30 è scattato l’allarme in via Seminario: daldi un’abitazione di due piani conuscivano fumo e fiamme. I pompieri hanno appurato che le fiamme coinvolgevano una piccola porzione disovrastante la, verosimilmente accese dal surriscaldamento della cappa del camino. In breve i vigili del fuoco hanno spento il rogo e controllato la restante parte delper verificare se vi fossero braci. Una piccola area è stata scoperchiata e poi ricoperta con un telo di plastica per impedire all’acqua piovana di penetrare nell’abitazione finché i padroni dinon incaricheranno un’impresa di ripristinare la parte didanneggiato dal fuoco. L’intervento è durato tre ore, laè abitabile.