Brindisi la rivolta dei dipendenti dell’ospedale contro la capotecnica che si faceva i selfie con i cadaveri | in otto chiedono di andare via

È scattato un fuggi fuggi generale dal reparto di Anatomia patologicaPerrino di, lo stesso dove lavora laIsabella Greco, sospesa per sei mesi dal servizio per aver postato foto sui social in cui cuce dei. Secondo quanto scrive il Corriere del Mezzogiorno,tecnici di laboratorio su nove totali hanno chiesto il trasferimento in un altro reparto per «incompatibilità ambientale». La richiesta sarebbe stata affiancata anche da una nota sscritta dal personale medico che lamenta l’«alto livello di nervosismo tra i» e «un ambiente di lavoro divenuto insostenibile».I malumori deiA creare questa situazione, secondo il Corriere del Mezzogiorno, sarebbe stata proprio la vicenda di cui si è resa protagonista Isabella Greco, sospesa per aver pubblicato sui social foto in cui posa sorridente con bisturi in mano ein bella vista.