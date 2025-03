Ilfattoquotidiano.it - Brindisi, capotecnica aveva postato la foto di lei che ricuce un cadavere: oggi otto colleghi chiedono il trasferimento

Nel 2023suscitato molte polemiche quel selfie,sui social, mentre sorridente ricuciva l’addome e il braccio di undisteso su un tavolo all’interno della stanza dell’obitorio. Esono in rivolta idelladel reparto di Anatomia patologica dell’ospedale Perrino diprotagonista della vicenda.tecnici di laboratorio, su nove, hanno infatti chiesto ilin blocco in un altro reparto lamentando “incompatibilità ambientale“.Quellaera costata allaIsabella Greco un procedimento disciplinare conclusosi con la sospensione di sei mesi. Ma al ritorno in ospedale i rapporti con ierano ormai compromessi. Da qui la richiesta dida parte ditecnici di laboratorio che hanno anche inviato una nota al personale medico slineando – come riporta il Corriere del Mezzogiorno – un contestp di “alto livello di nervosismo tra i dipendenti” nel reparto e un “ambiente di lavoro insostenibile“.