Sport.quotidiano.net - Brescia, è notte fonda. Maran prepara la valigia

La sconfitta del duello diretto in casa del Frosinone ha fatto precipitare il. Le Rondinelle sono scivolate in pieno nella zona rossa della classifica, mentre la permanenza dell’allenatore biancazzurro è legata a un filo sottilissimo. Il ko dello “Stirpe“ ha fatto riflettere il presidente Cellino che, complice la sosta della Serie B, starebbe pensando a un nuovo cambio di rotta. Al momento si attendono comunicazioni ufficiali, ma è facile ipotizzare che la sera di venerdì 28 marzo, quando ilriprenderà il suo cammino per rendere visita allo Spezia, sarà guidato dal terzo tecnico di questa sua ennesima stagione tribolata. Subito dopo la gara persa con i gialloazzurri lo stessoha provato a rilanciare: "I numeri sono dalla nostra parte. La squadra ha giocato, ma abbiamo subito due gol con altrettanti tiri in porta".