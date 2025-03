Terzotemponapoli.com - Brasiliani a Napoli: riecco Alemao e Careca. Le loro parole

Duee Antoniosono tornati nel capoluogo campano in occasione del Panini Tour. Di seguito le dichiarazioni delll’ex centrocampista tratte dal quotidiano Il Mattino. “Sto godendo per queste emozioni uniche. Prima di arrivare qui abbiamo fatto tappa a Soccavo al Centro Paradiso, poi allo stadio e anche al Murales di Maradona e al Museo di Massimo Vagnati dove abbiamo fatto una foto accanto alla statua di Diego realizzata da Domenico Sepe. E’ ovvio che facciamo il tifo per gli azzurri. Sono una buona squadra, hanno la migliore tifoseria e sopratutto hanno un buonissimo allenatore”. Questo, questo allenatore“Quando è arrivato Conte ho capito che le cose sarebbero andate bene, dove va fa sempre benissimo. La sua caratteristica principale è la serietà.