Juventusnews24.com - Brambilla applaude la Juventus Next Gen: «Sono orgoglioso dei ragazzi, hanno lottato fino alla fine. Vi svelo il nostro obiettivo»

di RedazioneNews24laGen: il commento del tecnico dei bianconeri nonostante la sconfitta di LatinaAl sito ufficiale del club bianconero, misterha commentato così il ko di Latina della suaGen.– «Quando si perde non siamo mai contenti madi quello che stanno facendo i, in inferiorità numericafatto una grande partita. Il risultato non ci sorride ma c’è poco da rimproverare a questa squadra che sta facendo un percorso importante e anche oggi in dieci uomini ha dimostrato tutte le sue qualità e tutto il suo spirito. In inferiorità numerica abbiamo ribaltato una partita difficilissima, è normale poi abbassare il proprio baricentro quando si ha un uomo in meno.