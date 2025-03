Anteprima24.it - Bradisismo Campi Flegrei, il geochimico De Vivo: “Governarlo si può, ecco come”

Tempo di lettura: 4 minuti“Governare ilsi può, perforando il suolo”. Lo afferma ilBenedetto De, coautore di una pubblicazione internazionale (Lima A., Bodnar R.J., DeB., Spera F.J, Belkin H.E., 2025. The “breathing” Earth (la terra che respira) at Solfatara-Pisciarelli (, southern Italy) during 2005-2024: Nature’s way of attenuating the effects of bradyseism through gradual and episodic release of subsurface pressure). Lo studio esamina “il modo in cui la Natura attenua gli effetti delattraverso il rilascio graduale ed episodico della pressione sotterranea”. De, già docente della Federico II, si mostra sicuro. “Bisognerebbe effettuare almeno 10 sondaggi fino alla profondità di circa 3 km – spiega -, per consentire il degassamento del sistema, attraverso utilizzo di valvole artificiali”.