Sondriotoday.it - Bozzetti sondriesi. Via Carducci

Leggi su Sondriotoday.it

Se fosse più larga e non fosse in gran parte a senso unico, potrebbe essere una delle strade che dalla periferia e dalla tangenziale portano in centro. Oltre tutto ha un tratto davvero difficile da percorrere, cioè il vecchio viadotto sotto la ferrovia, stretto e basso, dove i pedoni devono.