Bortone "A Mastrangeli non interessa per niente come vengono spesi i soldi a Frosinone"

“Nell’ultimo question time del 5 marzo, ancora una volta è emersa la superficialità di questa amministrazione nel gestire il denaro pubblico.” Lo dichiara senza infingimenti Giovanniconsigliere comunale della Lega ma in opposizione al sindaco.“Ancora una volta è stato riproposto il tema delle luminarie natalizie costato alle casse comunali ben 130.000 euro. È stato messo in evidenza che l’istallazione non corrisponde pienamente alle disposizioni del capitolato che recita “ le luminarie stradali dovranno essere poste a scavalco della sede stradale e dovranno essere adeguate col numero di attraversamenti alla larghezza e lunghezza dei vari contesti e collocate secondo una corretta e armoniosa visione prospettica” Evidenzia il consigliere comunale.Giovanni“Invece tutti i cittadini hanno potuto osservare strade illuminate a metà o con evidenti interruzioni senza una corretta armoniosa visione prospettica e non è stato installato il previsto cono luminoso a Selva Piana.