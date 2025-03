Spazionapoli.it - Boom Napoli, promessa da 100 milioni: Conte gongola

Leggi su Spazionapoli.it

In casa, a qualche ora dal match contro il Venezia, unaha fatto esultareDopo la vittoria rimediata una settimana contro la Fiorentina di Raffaele Palladino, di fatto, ildi Antoniosta per scendere di nuovo in campo. Tra qualche ora, infatti, gli azzurri giocheranno in trasferta contro il Venezia.Ilè sicuramente favorito, ma lo stesso Antonioha ribadito ieri in conferenza stampa le difficoltà che porta con sé un match contro gli uomini guidati da Eusebio Di Francesco. Nel frattempo, però, il tecnico pugliese può comunque esultare per unafattagli dallo stesso Aurelio De Laurentiis., De Laurentiis ha promesso adi alzare il monte ingaggi a 100: i dettagliCome quanto scritto dal quotidiano ‘Il Mattino’, infatti, il patron partenopeo avrebbe comunicato ad Antoniola sua intenzione di aumentare il tetto ingaggi dagli attuali 84a circa 100