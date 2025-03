Nerdpool.it - BOOK COMICS – Book Pride, la Fiera Nazionale dell’Editoria Indipendente, dedica una sezione speciale alla nona arte

Torna a Milano, la. Si terrà dal 21 al 23 marzo presso il Superstudio Maxi (Via Moncucco 35, Milano – Metropolitana Linea M2 Famagosta) la IX edizione della manifestazione letteraria organizzata con il patrocinio del Comune di Milano, che, in questo 2025, entra a far pdei progetti del Salone Interdel Libro di Torino. Un cambiamento volto a dare solidità e costruire nuove forme di visibilità per la piccola e media editoria, in un evento che, con orgoglio, rivendica la qualità e la cura tipica di questo settore. ‘Danzare sull’orlo del mondo’, questo il tema dell’edizione 2025: una danza che è gesto semplice e primordiale, come quella narrata dscrittrice americana Ursula K. Le Guin, fatta di rinnovamento e creazione, bta al margine delle cose, sull’orlo del mondo.