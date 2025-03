Quifinanza.it - Bonus under 35, assunzioni giovani bloccate: decreto attuativo ritirato

Tutto bloccato per ilassunzione35: il governo ha recentemente approvato ildi quella misura annunciata come un’arma in più nella lotta alla disoccupazionele, salvo poi ritirarlo.Poi il, che garantisce una decontribuzione pari a un massimo di 500 euro a lavoratore, è sparito dal sito ufficiale del governo, per poi ricomparire con la dicitura “non approvato”.Cos’è e a chi spettaIlassunzione35 è una decontribuzione al 100% sui contributi a carico del datore di lavoro fino ad un tetto di 500 euro mensili a lavoratore, esclusi i premi Inail. Ma per le aziende con sede al Sud il tetto dell’esonero si alza a 650 euro al mese. L’importo massimo non può comunque superare il 50% del costo salariale annuo per il lavoratore assunto.