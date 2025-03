Sololaroma.it - Bologna-Lazio Streaming Gratis: la Serie A in Tv e Diretta Live

Leggi su Sololaroma.it

Prosegue la domenica di grande calcio inA prima della sosta per le nazionali. Alle 15:00 ci sarà il calcio d’inizio del match tra, scontro diretto cruciale d’alta classifica per un posto nelle coppe europee. L’andamento diReduce dalla vittoria per 2-1 con il Verona, iltenterà di dare continuità ai risultati, rimanendo in piena corsa per un posto nelle coppe europee, con il sogno Champions League ancora possibile. I felsinei hanno ormai trovato il giusto equilibrio sotto la guida di Vincenzo Italiano, che ha dato un’identità chiara alla sua squadra. I rossoblù proveranno a regalare ai loro tifosi una gioia, contro unaconcorrente.Dopo aver strappato il pass per i quarti di finale di Europa League contro il Viktoria Plzen, invece, laproverà a rimanere sulla retta via, mettendo in cascina punti pesanti.