Bologna-Lazio | quinto posto in palio ma con profumo di Champions formazioni e orari tv

15 marzo 2025 – Sulla carta sono solo tre punti, come quelli che assegnano tutte le partite, ma a livello psicologico la sfida dello stadio Renato Dall'Ara vale molto di più. Laquinta in classifica, fa visita alsesto in una gara che potrebbe portare una delle due a sconfinare in zonaLeague con il giusto incastro di risultati nel weekend. Il grande stato di forma dei rossoblù, sempre più simili a quelli che lo scorso anno riuscirono effettivamente a compiere l'impresa approdando nella massima competizione continentale. Dall'altra parte la forza dei biancocelesti, nonostante una condizione di certo meno ottimale rispetta a quella con cui aveva concluso il 2024. Questo e molto di più è la sfida delle ore 15 di domenica 16 marzo 2025, valevole per il ventottesimo turno di Serie A.