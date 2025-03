Sport.quotidiano.net - Bologna-Lazio 5-0: Orsolini, Ndoye e compagni vincono lo scontro Champions. Ora sono quarti

16 marzo 2025 – Doveva essere unodiretto per laLeague, si è trasformato in una goleada tutta a tinte rossoblù. Ilrifila una manita allae la sorpassa in classifica, prendendosi anche il vantaggio nellodiretto. Al Dall'Ara finisce 5-0 per gli emiliani, merito del gol del vantaggio di Odgaard nel primo tempo, prima del dilagare bolognese nel secondo tempo, chiudendo la gara con cinque marcatori diversi. Dopo il danese infatti in rete anche, Castro e Fabbian. I tre punti valgono il quarto posto momentaneo in classifica ai felsinei, mentre laprecipita sesta e deve raggruppare le idee per prepararsi a un rush finale di campionato complicatissimo. Primo tempo Italiano conferma le impressioni della vigilia e non tocca la formazione tipo del suo