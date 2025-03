Sbircialanotizia.it - Bologna-Lazio 5-0, Italiano travolge Baroni e sogna la Champions

Leggi su Sbircialanotizia.it

Ildomina lacon una schiacciante vittoria per 4-0, conquistando provvisoriamente il quarto posto. Nella 29ª giornata di Serie A, i rossoblù prevalgono nettamente nel confronto diretto per un posto in Champions League, grazie alle reti di Jens Odgaard al 16? del primo tempo, seguite dai gol di Riccardo Orsolini e Dan Ndoye . L'articolo5-0,laè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.