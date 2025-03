Internews24.com - Bologna Inter a Pasqua, il calendario affollato è solo un pretesto: il vero motivo della scelta che fa felice anche Marotta!

Leggi su Internews24.com

di Redazione, ilun: ilpresa dalla Lega Serie AHa fatto parecchio discutere lapresa dalla Lega Serie A di fissare, in programma per il 33° turno di campionato, nel giornodomenica di. Non sarà l’unico match in programma quella giornata: in campoEmpoli-Venezia e Milan-Atalanta. Il Giorno ha svelato ildietro taleche, in ogni caso, non sembra andare a discapito dei nerazzurri.– «La notizia era nell’aria, adesso è ufficiale. Quest’anno si gioca, ma ilè un, la ragione è concedere una giornata in più alle tv e allinearci a quanto si fa nel resto d’Europa: non è scritto sui contratti, ma evidentemente questo hanno chiesto e questo hanno avuto.