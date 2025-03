Bloccato un treno a Roma per salvare un gatto sui binari

Leggi su Ilfaroonline.it

, 16 marzo 2025 – Un salvataggio insolito quello avvenuto nella serata del 15 marzo in via Marsala, nei pressi della stazione ferroviaria. Intorno alle 21.30, la sala operativa del comando dei vigili del fuoco diha ricevuto una richiesta d’intervento per unfinito sotto un. L’animale, sfuggito alla sua proprietaria, si era infilato sotto un convoglio in partenza per Siracusa e Palermo, rendendo necessario un intervento tempestivo per evitare il peggio.Dopo la segnalazione, la Sala operativa delle Ferrovie dello Stato, in accordo con i vigili del fuoco, ha deciso di bloccare temporaneamente ilper consentire ai soccorritori di operare in sicurezza. Sul posto è intervenuta la squadra 1/A della sede Centrale, che ha dovuto affrontare non poche difficoltà per raggiungere il felino e liberarlo senza arrecargli danni.