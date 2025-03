Lanazione.it - Blitz della polizia in centro. Identificate 45 persone. Controlli sulle occupazioni

Leggi su Lanazione.it

Importanti risultati quelli emersi dopo il servizio straordinario interforze di controllo del territorio ad alto impatto, andato in scena a Villafranca venerdì. Continua l’impegnodi Stato di Massa Carrara contro attività criminali, quali furti, spaccio di stupefacenti, immigrazione irregolare, anche a seguito di segnalazioni dei cittadini residenti, deciso in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Guido Aprea e disposto con ordinanza dal questore Santi Allegra. L’attività è stata svolta da personale delle volantiquestura, dell’Arma dei carabinieri, Guardia di Finanza,locale di Villafranca, con l’ausilio del Reparto prevenzione criminedi Stato ’Toscana’ di Firenze. Ha preso parte aianche personale dell’Ufficio immigrazionequestura per verificare la presenza di soggetti irregolari oltre che il corretto funzionamento dei Cas di zona.