Black SheepS in bicicletta. Tra passione e agonismo

Un progetto a 360 gradi sul ciclismo, sia fuoristrada che strada, formando tanto un gruppo agonistico per tutte le categorie e discipline quanto un gruppo ricreativo operante nel settore turistico o nel supporto formativo/sportivo ai bambini all’interno delle scuole con corsi tenuti dai propri tecnici federali. Questa è l’ambiziosa mission che si è data la AsdMontalbano, nuova realtà sportiva nata a Bassa di Cerreto Guidi grazie allaper la Mountainbike e per il ciclismo in generale del presidente Enrico Zavaglini, del vicepresidente Gabriele Pesantini, e dei consiglieri William Franceschini, Massimo Serni e Andrea Giorni. Il direttore sportivo, anche guida cicloturistico Sportiva Fci, è Alessio Lotti e tra i collaboratori ci sono Alessandro Orsolini e Luca Menichetti (presidente del Comitato Regionale Toscano per la Federazione Ciclistica Italiana).