Ilfattoquotidiano.it - “Bisogna delocalizzare le case più a rischio”: De Pascale dopo le 48 ore di allerta rossa in Emilia-Romagna

Già a inizio febbraio aveva dichiarato di “arrivare in un mese alla definizione dell’ordinanza” sulle delocalizzazioni volontarie delleche si trovano in aree problematiche in caso di alluvione. Il governatore della RegioneMichele Detorna oggi sul tema,la gestione delle ultime 48 ore daper ildi piene che hanno interessato il territorio, specialmente il Bolognese. “Le piogge questa volta si sono concentrate maggiormente al confine frae Toscana, motivo per cui è risultata più colpita la Toscana. Tra i Comuni più interessati – ha detto al Corriere di Bologna – nella nostra regione c’è Brisighella che è stata fortemente colpita: ci sono una cinquantina di famiglie coinvolte, si tratta di abitazioni nelle immediate vicinanze dei fiumi per le quali l’unica strada percorribile è la delocalizzazione ormai”.