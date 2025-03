Oasport.it - Biathlon, Italia quinta nella staffetta mista di Pokljuka vinta dalla Svezia

Si è chiusa la tappa di, in Slovenia, della Coppa del Mondo 2024-2025 dil’di Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Patrick Braunhofer e Tommaso Giacomel si è piazzatagaradavanti alla Francia, alla Norvegia ed all’Austria.Ladi Anna-Karin Heijdenberg, Hanna Oeberg, Martin Ponsiluoma e Sebastian Samuelsson si impone, nonostante l’utilizzo di 12 ricariche, in 1:09’07?5, andando a precedere la Francia di Jeanne Richard, Oceane Michelon, Eric Perrot e Quentin Fillon Maillet, gravata di un giro di penalità (e 6 ricariche), seconda a 14?8.Gradino più basso del podio per la Norvegia, che ricarica per 10 volte, ma si classifica terza con il quartetto composto da Maren Kirkeeide, Ida Lien, Johannes Dale-Skjevdal ed Isak Frey, a 20?0.