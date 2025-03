Oasport.it - Biathlon, Italia decima nella staffetta single mixed di Pokljuka

, in Slovenia, va in scena lavalida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di: successo della Svizzera davanti a Svezia e Finlandia, mentre l’di Samuela Comola e Daniele Cappellari termina.La vittoria va alla Svizzera di Aita Gasparin e Niklas Hartweg, i quali usano sette ricariche e centrano il successo in 40’51?8, andando a precedere la Svezia di Johanna Skottheim e Jesper Nelin, che ricaricano soltanto quattro colpi e si prendono la piazza d’onore a 9?4.Gradino più basso del podio per la Finlandia di Suvi Minkkinen e Tero Seppala, con 9 ricariche, che pagano all’arrivo 12?1 dalla vetta, mentre deve accontentarsi della quarta piazza la Francia di Justine Braisaz-Bouchet ed Emilien Jacquelin, a cui servono 10 colpi per chiudere a 19?9 dai vincitori.