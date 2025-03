Ilgiorno.it - Bianca Balti, il ritorno a casa e le nuove cure: “Devo fermarmi tre settimane, non ne ho voglia (ma me la faccio venire)”

Milano, 16 marzo 2025 – Dopo un mese tra un impegno di lavoro e l’altro,torna a, a Los Angeles, in California, e si prepara a un nuovo giro di– lo scorso 27 gennaio si era sottoposta all’ultima infusione di chemioterapia – contro il tumore ovarico che l’ha colpita. La diagnosi, arrivata all’improvviso, risale all’8 settembre 2024. Da quel momento, la top model lodigiana ha tenuto aggiornati i suoi follower tramite il suo profilo Instagram con storie e post. E così ha fatto anche stavolta, mostrandosi sorridente in primo piano, con i capelli che pian piano stanno ricrescendo e il passaporto in mano. “Adopo un mese trotterellando in giro per il mondo”, ha scrittoreduce dal Festival di Sanremo 2025 (anche se era tornata negli Stati Uniti per qualche giorno, dove le sue amiche l’avevano accolta con una festa piena di affetto e un regalo molto speciale) e dalla Settimana della Moda di Milano e Parigi.