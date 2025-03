Liberoquotidiano.it - Berlino detta, l'Europa esegue: basta seguire i soldi della Germania per capire tutto...

Una vecchia regola del giornalismo dice «follow the money». Perdove sta andando l'nonosservare le mosse di Donald Trump e le reazioni isteriche di Bruxelles, bisogna, in particolare quelli. Giancarlo Giorgetti ieri ha sottolineato che «le regole europee sono scritte in inglese e pensate in tedesco. Queste regole vanno bene seresta uguale». Ma nonresta uguale, il ministro dell'Economia ha messo in chiaro che la locomotiva tedesca è ferma e per muoverla anon si sono posti il problema dei partner europei, delle asimmetrie tra i vari Stati, siamo in una situazione dove nulla è stato «negoziato»,è stato «annunciato». La storia è maestra di vita, ma è dimenticata. Facciamo un breve ripasso dei rapporti tra lae noi, gli europei, uomini e donne che vivono nel Vecchio Continente, immersi in una quotidianità lacerata dalla guerra, a cui la manifestazione di ieri a Roma non dà alcuna risposta, trascinandoli nel fallimento culturale delle sinistre.