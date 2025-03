Lapresse.it - Belgrado, marea umana in piazza: la protesta silenziosa dei telefoni

Centinaia di migliaia di manifestanti sono scesi di nuovo inperre contro il governo di Vucic, accusato di corruzione. Unache ha illuminato la notte della capitale serba con le torce di un’infinità di cellulari, riprese in questo video da un drone. In Serbia le manifestazioni proseguono da mesi: sono iniziate dopo il crollo di una tettoia in cemento nella stazione di Novi Sad, nel nord del Paese, che nel novembre scorso ha ucciso 15 persone, e in molti hanno attribuito la colpa dell’incidente alla corruzione dilagante del governo, alla negligenza e al mancato rispetto delle norme di sicurezza delle costruzioni. Fonti di polizia dicono che oltre 100mila persone hanno manifestato sabato 15 marzo a, mentre l’organizzazione indipendente Arhiv javnih skupova ha stimato fra le 275mila e le 325mila presenze.