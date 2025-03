Uominiedonnenews.it - Belcanto, Maria: Ecco Perchè Disprezza Carolina!

Perchétrattacon tanto disprezzo in? Il finale della fiction potrebbe svelare un segreto sconvolgente. Scopri la verità dietro il loro tormentato rapporto!in: il doloroso segreto dietro un odio incomprensibileLa fiction di Rai1, con Vittoria Puccini nel ruolo principale, sta per concludersi, ma uno dei più grandi interrogativi che ha tenuto incollati gli spettatori riguarda il tormentato rapporto trae sua figlia. Perché la madre sembra provare un disprezzo così profondo nei confronti della ragazza, mentre ha sempre dimostrato affetto e sostegno per la primogenita Antonia?Fin dalla prima puntata, ambientata nell’Italia dell’Ottocento, è stato evidente il favoritismo diverso Antonia: le ha permesso di studiare, l’ha incoraggiata a inseguire il suo talento musicale e le ha dato tutto il sostegno possibile.