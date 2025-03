Quotidiano.net - ‘Belcanto’: le anticipazioni della quarta e ultima puntata

Leggi su Quotidiano.net

Appuntamento su Rai Uno in prima serata alle ore 21.30 con il grande finale di “Belcanto”: lunedì 17 marzo 2025 è prevista laserie tv ambientata nel dorato e competitivo mondo ottocentesco dell’Opera, per la regia di Carmine Elia. Ecco qualche anticipazione. Il finale diIl viaggio di Maria (Vittoria Puccini) e delle figlie Antonia e Carolina, in fuga da Napoli e da un padre violento, si è trasformata in un’avventura avvincente e appassionata, alla conquista dell’Opera di Milano e di un sogno, difficile come lo è la faticosa scalata che comporta ogni tentativo di migliorare la propria vita, senza esitare a combattere per ciò in cui si crede. Il clima è quello dell’Ottocento, in cui già si intravedono i tumulti e le speranze delle Cinque giornate, all’inizioprimavera 1848.