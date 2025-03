Latuafonte.com - Beautiful anticipazioni americane 2025: Steffy contro Luna, che viene graziata

Cosa sta succedendo nella puntate diin onda in America secondo le? Ebbenesi ritrova ad affrontare, nuovamente, pericolose situazioni. E, ancora una volta, i problemi riguardano le parentele di Finn. Ma non è, stavolta, Sheila a creare fastidio alla giovane Forrester, bensì. Il pubblico di Canale 5 proprio ora sta facendo la conoscenza della ragazza, che porta con sé nella trama della longeva soap opera americana tanti segreti e colpi di scena. In particolare, tutto si concentra sull’identità del suo vero padre biologico e in tutto questo si inserisce anche Bill. Ma vediamo cosa sta accadendo in questi giorni in America.America:affrontaNella settimana che si è appena conclusa, le puntatedivedonoin un acceso scon, la quale ha appena scoperto di essere figlia di Finn! Ebbene sì, esce fuori la verità, ovvero che il dottor Finnegan è il padre della giovane Nozawa.