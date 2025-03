Sport.quotidiano.net - Bcl cerca la certificazione. Dura trasferta a Oleggio

A metà dell’opera. Si chiude il girone di andata del mini-torneo "In Gold" della serie "B" interregionale della "Division" Nord-Ovest e Bclil blitz con effetti speciali nella difficiledi(oggi, ore 18, arbitri Sarzano di Casale Monferrato e Venezia di Sedriano di Milano, con l’assenza di Tempestini e un Trentin non al meglio), contro il team denominato Magic Basket. Obiettivo, mantenere il primato, visto che è in vantaggio negli scontri diretti con S.Miniato, con cui, attualmente, divide la vetta e per certificare con la matematica la qualificazione ai play-off per la promozione in "B" nazionale (si qualificano le prime otto). Bcl comanda con 24 punti, insieme a San Miniato, ma leader per la differenza canestri positiva nei confronti dell’Etrusca;segue a 22, ma deve recuperare il match contro Empoli.