Esports247.it - Battlefield leak, a che gioco sta giocando Electronic Arts?

Leggi su Esports247.it

Se siete appassionati della serie, avrete sicuramente già visto i video recentemente pubblicati dache mostrano i primi momenti del nuovo. E questa volta non stiamo parlando di video fan-made, ma di vere e proprie clip originali e ufficiali del prossimoin uscita. Macosa ne pensa di questiufficiali? Al momento sembra non porsi il problema.Un’ondata di. volontaria?Il playtest del prossimo, che è stato battezzato col nome diLabs, è ufficialmente coperto da un accordo di non divulgazione (NDA). Questo, in parole povere, vorrebbe dire che le persone che partecipano a questo playtest dovrebbero poi tenere la bocca chiusa rispetto a quanto visto, fino alla fine dell’embargo ufficiale impostato dall’azienda.