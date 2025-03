Ilrestodelcarlino.it - Bassa Romagna in allerta. Argini da consolidare e cantieri sui ponti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’rossa appena trascorsa ha registrato la tenuta deglidei quattro fiumi principali che attraversano il territorio della, nonostante onde di piena ben al di sopra della soglia rossa, soprattutto per quanto riguarda il Lamone. Una situazione prevista, ma non scontata, soprattutto perché si tratta diin gran parte indeboliti dalle rotture delle alluvioni e dalle ondate di piena che in questi due anni hanno imperversato. Nella notte tra il 16 e 17 maggio si ruppe l’argine del Santerno nelle vicinanze di Sant’Agata sul Santerno, inondando il 90% del comune. Lo stesso fiume ruppe anche a Ca’ di Lugo, Mordano e Bagnara di. Il Senio ruppe a Castel Bolognese e le sue acque arrivarono fino a inondare il centro di Lugo. Le acque provenienti dal Sillaro, che aveva rotto nell’Imolese, invasero Conselice.