Livornotoday.it - Basket Serie B | La replica della Pielle a Ruvo di Puglia: "Condanniamo la violenza, un addetto colpito da un vostro giocatore"

Leggi su Livornotoday.it

Non si è fatta attendere lain merito a quanto denunciato daDiche aveva sottolineato come alcuni giocatori e dirigenti fossero stati "aggrediti dopo la fine del match". La società biancoblù ha espresso solidarietà alla Crifo Wines per quanto accaduto condannando.