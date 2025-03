.com - Basket Serie B Interregionale / Senigallia, quinta vittoria di fila

quinta vittoria consecutiva per la Goldengas che si impone 75-80 a Valmontone contro il Palestrina, dove si è giocato a porte chiuse per la squalifica del campo laziale.Salvezza sempre più vicina nel girone Play-In Out.Primo quarto in equilibrio con Palestrina avanti 21-20, poi nel secondo meglio la Goldengas: assist di Clementi per Venga, altro grande match del pivot, che segna e biancorossi a +6 al 15' (26-32) prima di chiudere avanti 36-39 alla pausa lunga.L'equilibrio permane nel terzo periodo checonduce ancora 56-59.Si decide tutto nel finale: Goldengas sempre avanti ma Palestrina è a -2 al 39' (75-77) poi però Clementi è decisivo: sbaglia un primo libero ma mette il secondo recuperando poi palla con conseguente tripla dell'argentino Landoni per il 75-80.