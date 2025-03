Basket Serie A | Napoli frena la Virtus Bologna finisce 93-88

Leggi su Sportface.it

ferma laper 93-88, nella partita valida per la ventiduesima giornata diA 2024/2025. I partenopei, ultimi in classifica,no la Vu Nera in seconda posizione generale. Il risultato sorride a Brescia e Trapani, impegnate nella lotta per la prima piazza. Nel corso della serata, la Reggiana batte Varese, mentre Trento supera agilmente Pistoia. Sassari, in trasferta, ha la meglio su Treviso, così come Tortona batte Scafati. Infine, Venezia supera Cremona.Dusko Ivanovic,– Foto Michele Nucci/IPA SportVARESE-REGGIANAReggiana vince su Varese per 78-63. La Reggiana si mettere davanti sin dal primo quarto, che chiude in vantaggio per alcuni possessi, con la frazione che termina 14-20. Gli ospiti rimangono in testa anche nel corso del secondo parziale, con Varese che però insegue a breve distanza.